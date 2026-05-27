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Operazione "Coca Delivery", 25 misure cautelari all'Aquila

Cronaca

L'operazione "Coca Delivery", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, ha portato a 25 misure cautelari e 40 indagati. Tre sodalizi, con vertici che reclutavano giovani incensurati in Albania, gestivano il traffico di cocaina all'Aquila e nei comuni limitrofi dal 2022, organizzando consegne a domicilio.

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