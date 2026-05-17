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Milano, travolta coppia di anziani sulle strisce: un morto

Cronaca

Nel pomeriggio del 16 maggio in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada, presumibilmente sulle strisce pedonali. L'uomo è stato trasportato in codice rosso alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove è morto.

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