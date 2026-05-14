Sequestrano e torturano migrante per un debito: 4 arresti

Quattro uomini di origine pakistana sono stati arrestati a Prato con l’accusa di sequestro di persona, tortura, rapina aggravata e lesioni. Secondo le indagini avrebbero tenuto prigioniero un connazionale tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, sottoponendolo a violenze e minacce per ottenere 10mila euro legati a un presunto debito.