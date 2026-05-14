Quattro uomini di origine pakistana sono stati arrestati a Prato con l’accusa di sequestro di persona, tortura, rapina aggravata e lesioni. Secondo le indagini avrebbero tenuto prigioniero un connazionale tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, sottoponendolo a violenze e minacce per ottenere 10mila euro legati a un presunto debito.
Prossimi video
Kate Middelton prepara i tortelli durante cooking class a Parma. VIDEO
Cronaca
Ferri: "La pirateria è criminalità organizzata"
Cronaca
Papa Leone contro il riarmo: “Tradisce la diplomazia”
Cronaca
Sequestrano e torturano migrante per un debito: 4 arresti
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 14 maggio, edizione delle 13
Cronaca
Delitto Garlasco, Tizzoni: processo rifatto perchè non rispettate norme procedurali
Cronaca
Omicidio Sako, preso il sesto componente della banda
Cronaca