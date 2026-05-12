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Alto Adige, pioggia e neve portano i 'Santi di Ghiaccio'

Cronaca

Un brusco abbassamento delle temperature, quello che nella tradizione si chiama ‘Santi di Ghiaccio’, è il fenomeno meteorologico che sta colpendo in questi giorni l’Alto Adige. Forti piogge, grandine e oltre 200 fulmini hanno interessato tutta l’area geografica.

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