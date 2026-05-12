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Bari, cigno nero nel porto vecchio sorprende i passanti

Cronaca

Un cigno nero è tornato a nuotare nelle acque del porto vecchio di Bari, attirando curiosità e fotografie da parte di passanti, runner e canottieri che si trovavano sul lungomare.

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