Sky TG25 Ossessione Garlasco: quali possono essere le prossime tappe?

Il delitto di 19 anni fa ora viene riscritto con un nuovo indagato una nuova dinamica e un nuovo movente. Di questo abbiamo parlato a Sky TG25, lo spazio dove approfondire la stretta attualità e per raccontare i fatti sfuggiti dai radar. Ospiti in studio con Alessio Viola il giornalista Stefano Nazzi e la criminologa Flaminia Bolzan
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