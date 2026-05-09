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Sky TG25 Ossessione Garlasco: quali possono essere le prossime tappe?

Cronaca

Il delitto di 19 anni fa ora viene riscritto con un nuovo indagato una nuova dinamica e un nuovo movente. Di questo abbiamo parlato a Sky TG25, lo spazio dove approfondire la stretta attualità e per raccontare i fatti sfuggiti dai radar. Ospiti in studio con Alessio Viola il giornalista Stefano Nazzi e la criminologa Flaminia Bolzan 

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