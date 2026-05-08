Papa Leone XIV ha celebrato a Pompei il primo anno alla guida della Chiesa cattolica. Il pontefice ha attraversato la città in papamobile salutando i fedeli, mentre il suo pontificato è stato segnato anche da prese di posizione su immigrazione e conflitti internazionali.
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Pompei, Papa Leone celebra il primo anno di pontificato
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