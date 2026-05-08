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Venezia, restaurato il Migrant Child di Banksy

Cronaca

A Venezia è stato restaurato il celebre murale “Migrant Child” di Banksy, danneggiato nel tempo da umidità e allagamenti. L’opera sarà esposta temporaneamente lungo i canali prima di tornare nella sede definitiva dopo i lavori al palazzo.

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