Venezia, restaurato il Migrant Child di Banksy

A Venezia è stato restaurato il celebre murale “Migrant Child” di Banksy, danneggiato nel tempo da umidità e allagamenti. L’opera sarà esposta temporaneamente lungo i canali prima di tornare nella sede definitiva dopo i lavori al palazzo.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 dell'8 maggio, edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa dell'8 maggio
Cronaca
Velista dell'anno, il premio ad Antonio Squizzato
Cronaca
Delitto di Garlasco, chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio
Cronaca
Focolaio Hantavirus, caccia ai contatti dei passeggeri sbarcati
Cronaca
Papa Leone a Napoli tra dolore, speranza e accoglienza
Cronaca
Live in, Garlasco: procura Pavia chiude indagini su Sempio
Cronaca