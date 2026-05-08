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Sky Cube 8/5-Garlasco: indagine chiusa, cosa dicono le carte

Cronaca

La Procura di Pavia ritiene Andrea Sempio l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi nel 2014. Cosa ha in mano la Procura e cosa accadrà ora? Sempio verrà rinviato a giudizio? Verrà richiesta una revisione del processo di Stasi? Nel Cube con Stefania Pinna ci sono Diletta Giuffrida e Edoardo Orlandi, avvocato e criminologo, autore del podcast "Dentro il caso" con Marco Maisano

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