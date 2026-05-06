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Scoperta maxi piantagione di marijuana a Luras, 4 arresti

Cronaca

I carabinieri di Tempio Pausania hanno arrestato quattro persone nell'ambito di un'operazione antidroga nel nord della Sardegna. Gli arresti sono collegati al ritrovamento nelle campagne di Luras di una maxi piantagione di marijuana con oltre mille piante, dotata di impianti di irrigazione e di videosorveglianza alimentati da pannelli solari.

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