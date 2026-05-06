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Andrea Sempio in Procura a Pavia per l'interrogatorio

Cronaca

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si è presentato in Procura a Pavia per l'interrogatorio avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'accusa a suo carico è di omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abietti per l'assassinio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Convocato anche Marco Poggi, fratello della vittima.

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