Andrea Sempio in Procura a Pavia per l'interrogatorio

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si è presentato in Procura a Pavia per l'interrogatorio avvalendosi della facoltà di non rispondere. L'accusa a suo carico è di omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abietti per l'assassinio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Convocato anche Marco Poggi, fratello della vittima.