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Padova, folla per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi

Cronaca

Padova, folla alla Basilica di Santa Giustina per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Centinaia di persone hanno atteso all’esterno sotto la pioggia mentre all’interno, fin dalle prime ore del mattino, la chiesa era gremita. Presenti numerose personalità del mondo dello sport e dello spettacolo per rendere omaggio al campione paralimpico.

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