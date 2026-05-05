Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bolzano, giovane capriolo nel cortile di un liceo

Cronaca

Irruzione a sorpresa di un giovane capriolo nel cortile di una scuola superiore a Bolzano. L'animale è arrivato dai pendii del Guncina finendo tra gli studenti del liceo scientifico di via Fago. Dopo momenti di disorientamento, il giovane esemplare ha ritrovato la strada verso la vegetazione circostante.

Prossimi video

Allerta meteo sui boschi bruciati,la paura dei monti pisani

Cronaca

Biennale di Venezia, in laguna laser visibile dallo spazio

Cronaca

Venezia, tre giovani cadono in acqua: muore ventenne

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 5 maggio, edizione delle 13

Cronaca

Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerie

Cronaca

Wine list Italia, tour sbarca a Roma con migliori sommelier

Cronaca