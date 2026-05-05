Bolzano, giovane capriolo nel cortile di un liceo

Irruzione a sorpresa di un giovane capriolo nel cortile di una scuola superiore a Bolzano. L'animale è arrivato dai pendii del Guncina finendo tra gli studenti del liceo scientifico di via Fago. Dopo momenti di disorientamento, il giovane esemplare ha ritrovato la strada verso la vegetazione circostante.
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