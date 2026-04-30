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Rientrano dagli Usa 337 reperti trafugati in Italia

Cronaca

Restituiti all’Italia 337 reperti trafugati dagli Stati Uniti, tra cui una testa di Alessandro Magno proveniente dal Foro romano. Le opere, recuperate da traffici illegali, sono il risultato della cooperazione tra le autorità dei due Paesi.

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