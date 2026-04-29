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Pavia, trovata morta una ragazza in un campo

Cronaca

Il cadavere di una ragazza è stato trovato in un campo nel Pavese. La giovane, probabilmente 22enne, era scomparsa da alcuni giorni. I carabinieri indagano e non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte.

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