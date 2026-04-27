Pompei, trovati resti di due uomini in fuga dal Vesuvio

A Pompei sono stati trovati i resti di due uomini che tentavano di fuggire durante l'eruzione del Vesuvio. Uno dei due cercava di ripararsi la testa con un mortaio e un vaso in terracotta. Il Parco Archeologico ha presentato per la prima volta anche una ricostruzione scientifica con intelligenza artificiale, realizzata insieme all'Università di Padova.