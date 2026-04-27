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Padova, scoperta banca clandestina: 12 arresti

Cronaca

Operazione della Guardia di Finanza tra Padova e Venezia contro una banca clandestina gestita da cittadini cinesi. Arresti e sequestri per oltre 40 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su riciclaggio e attività illegali.

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