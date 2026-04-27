Operazione della Guardia di Finanza tra Padova e Venezia contro una banca clandestina gestita da cittadini cinesi. Arresti e sequestri per oltre 40 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su riciclaggio e attività illegali.
Prossimi video
Padova, scoperta banca clandestina: 12 arresti
Cronaca
Samoter 2026, torna l'appuntamento fieristico dedicato alle macchine da costruzione
Cronaca
Pompei, trovati resti di due uomini in fuga dal Vesuvio
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 27 aprile, edizione delle 13
Cronaca
Venezia, finita collaborazione La Fenice-Venezi
Cronaca
Gallipoli, grosso squalo attacca un'imbarcazione da pesca
Cronaca
Crans-Montana, nuovo video del rogo per indagati e parti civili
Cronaca