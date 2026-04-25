25 aprile, Tajani alle Fosse Ardeatine

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deposto una corona d’alloro alle Fosse Ardeatine per l’81° anniversario della Liberazione. Seguito un minuto di raccoglimento in memoria delle 335 vittime della strage nazi-fascista.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 25 aprile, edizione delle 13
Cronaca
Torino, Extinction Rebellion copre statue per il 25 aprile
Cronaca
Salone del Mobile, al Satellite 700 under 35 da tutto il mondo
Cronaca
Torino, fiaccolata: bruciati cartelli con bandiere Nato e UE
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 aprile, edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 25 aprile
Cronaca
Sky TG25 Bonus Track con Giulia Boverio
Cronaca