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25 aprile, Tajani alle Fosse Ardeatine

Cronaca

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deposto una corona d’alloro alle Fosse Ardeatine per l’81° anniversario della Liberazione. Seguito un minuto di raccoglimento in memoria delle 335 vittime della strage nazi-fascista.

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