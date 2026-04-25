25 aprile, il corteo a Roma per la festa della Liberazione

Il corteo della manifestazione del 25 aprile per la Festa della Liberazione sfila a Roma, organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani insieme alla CGIL. Si sono contate decine di migliaia di persone: il corteo è partito da Porta San Paolo, luogo simbolo della lotta al nazifascismo della Capitale, per poi sfilare attraverso le vie del quartiere Garbatella e arrivare alla Basilica di San Paolo.
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