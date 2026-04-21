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Trieste, 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri

Cronaca

A Trieste un commerciante ha gettato per errore 7mila euro nei rifiuti. I carabinieri hanno individuato il camion della raccolta e recuperato il denaro, poi restituito al proprietario.

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