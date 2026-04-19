Torino, corteo pro Palestina: strappata bandiera di Israele

Centinaia di persone hanno partecipato ieri a Torino a un corteo pro Palestina. Durante la manifestazione è stata strappata e calpestata una bandiera israeliana davanti alla sede dell’Associazione Italia Israele. Il corteo si è concluso nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna, con slogan contro Stati Uniti e forze dell’ordine.
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