Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, corteo pro Palestina: strappata bandiera di Israele

Cronaca

Centinaia di persone hanno partecipato ieri a Torino a un corteo pro Palestina. Durante la manifestazione è stata strappata e calpestata una bandiera israeliana davanti alla sede dell’Associazione Italia Israele. Il corteo si è concluso nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna, con slogan contro Stati Uniti e forze dell’ordine.

Prossimi video

Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 19 aprile

Cronaca

Omicidio Massa, duomo gremito per i funerali di Bongiorni

Cronaca

Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in un centro termale

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 18 aprile: edizione delle 19

Cronaca

Omicidio Massa, i funerali di Giacomo Bongiorni

Cronaca

Rapina Napoli, indagini su percorso: ecco video banditi

Cronaca