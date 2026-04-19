Maxi incendio nel Torinese, evacuate diverse abitazioni

Un vasto incendio è scoppiato in un capannone industriale a Beinasco, nel Torinese, sprigionando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il sindaco ha disposto l'evacuazione precauzionale di cinque edifici residenziali nel raggio di 50 metri, mentre i tecnici dell'Arpa effettuano i rilievi ambientali. Le autorità valutano anche la chiusura delle scuole più vicine per la giornata di lunedì.
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