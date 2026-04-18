Torino, finto carabiniere rapinava anziani: arrestato

A Torino la polizia ha arrestato un italiano con l'accusa di tentata rapina impropria, furto aggravato in abitazione e uso illecito di carte di pagamento elettronico ai danni di alcuni anziani residenti nel capoluogo piemontese. L'uomo agiva con la tecnica del "finto carabiniere": mentre un complice - ancora ignoto - contattava telefonicamente le vittime, il malfattore si presentava presso le loro abitazioni per mettere a segno il colpo.
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