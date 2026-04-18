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Sky TG25 Bonus Track con Riccardo Rossi

Cronaca

L’ospite di Bonus Track di questa settimana é Riccardo Rossi, che si racconta tra palco e vita. Quasi musicista, giornalista mancato, showman autodidatta. Dai racconti su Lucherini al mito di Stallone, fino alla lezione di Arbore e Boncompagni. In sottofondo, i suoi vinili!

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