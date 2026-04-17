Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi

Caccia all’uomo a Napoli dopo una rapina con ostaggi in una banca al Vomero. Almeno tre banditi hanno svuotato decine di cassette di sicurezza e sono fuggiti attraverso le fogne. Il bottino, ancora da quantificare, potrebbe essere ingente.
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