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Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi

Cronaca

Caccia all’uomo a Napoli dopo una rapina con ostaggi in una banca al Vomero. Almeno tre banditi hanno svuotato decine di cassette di sicurezza e sono fuggiti attraverso le fogne. Il bottino, ancora da quantificare, potrebbe essere ingente.

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