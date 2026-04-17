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Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne

Cronaca

A Napoli un gruppo di rapinatori ha assaltato la filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d'Oro, barricandosi all'interno dell'istituto con clienti e dipendenti. Dopo la liberazione degli ostaggi, i carabinieri hanno trovato la banca vuota: i criminali erano già fuggiti attraverso le fogne.

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