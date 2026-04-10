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Parkinson, appello per la ricerca su staminali embrionali

Cronaca

In occasione della Giornata mondiale del Parkinson, l'Associazione Luca Coscioni lancia un appello per rimuovere il divieto di ricerca sulle cellule staminali embrionali in Italia. La richiesta punta a sbloccare l'utilizzo delle blastocisti non idonee alla gravidanza, attualmente crioconservate all’infinito. L'appello arriva attraverso la testimonianza di Maurizio Fravili, 68enne affetto dal Parkinson, che sollecita la modifica della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita.

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