Uffizi, precari protestano davanti Venere di Botticelli

Lavoratori precari dei musei fiorentini hanno protestato alla Galleria degli Uffizi esponendo uno striscione davanti alla Venere di Botticelli con la scritta "Basta vite precarie". La mobilitazione, promossa da Sudd Cobas, ha chiesto la stabilizzazione dei precari storici, puntando il dito anche contro il sistema degli appalti, definito "malato", e i nuovi contratti a chiamata. Nuove iniziative di protesta sono previste a Firenze in piazza Duomo il 9 aprile e al ministero della Cultura a Roma il 13 aprile.
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