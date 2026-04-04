Camorra, arrestato il boss Roberto Mazzarella

Il boss di camorra Roberto Mazzarella, 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri in un resort di lusso a Vietri sul Mare (Salerno). Mazzarella, capo dell'omonimo clan egemone a Napoli e provincia, era stato inserito dal Ministero dell'Interno tra i latitanti di massima pericolosità. Latitante dal gennaio 2025, era ricercato con l'accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Al momento dell’arresto non ha opposto resistenza: era in compagnia della moglie e dei due figli. Nel resort di lusso i carabinieri hanno rinvenuto 3 orologi di lusso, circa 20mila euro in contanti, alcuni documenti falsi, cellulari, smartphone e manoscritti relativi a una verosimile contabilità sui quali ci saranno accertamenti.
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