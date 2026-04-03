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Riaperta strada tra Marche e Umbria tra muri di neve

Cronaca

È stata riaperta la strada provinciale tra Marche e Umbria dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Gli spazzaneve hanno liberato il tratto tra Castelsantangelo sul Nera e Castelluccio di Norcia, creando un passaggio tra le alte pareti di neve.

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