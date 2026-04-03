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Maltempo centro-sud, procuratrice Larino: trovato paraurti auto

Cronaca

Sono ancora in corso le operazioni di ricerca dell'auto caduta nel vuoto dopo il crollo del ponte sul Trigno e del suo conducente. "È stato rinvenuto il paraurti", ha spiegato in un punto stampa Antonelli

La procuratrice della Repubblica di Larino Elvira Antonelli ha fatto il punto della situazione dopo il crollo del ponte sul Trigno. Proprio in quel momento, ha spiegato Antonelli, due auto stavano passando sul viadotto venuto giù: il conducente di una delle due auto è riuscito a mettersi in salvo, mentre la seconda macchina è caduta nel vuoto. Sono in corso le operazioni di ricerca. "È stato rinvenuto il paraurti con la targa dell'auto, che è da ricollegare esattamente all'auto di cui noi parliamo", ha riferito la procuratrice, sottolineando come la targa è stata trovata "tra un pilone e un albero portato dalla corrende del fiume", mentre il paraurti "ancora non è stato recuperato perché anche il recupero della targa è stato particolarmente laborioso". 

 

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