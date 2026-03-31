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Cocaina nella chiglia, 400 kg sequestrati a Gioia Tauro

Cronaca

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: quasi 400 chili, per un valore di circa 60 milioni di euro, scoperti in tre operazioni della Guardia difinanza. Parte della droga era nascosta nella chiglia di una nave, in un vano ricavato nelle prese a mare.

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