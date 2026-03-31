Sardegna nella morsa del freddo: neve sul Gennargentu

Freddo e neve hanno colpito la Sardegna, con le cime del Gennargentu imbiancate e temperature fino a -2,1 gradi a Su Separadorgiu, a 1.440 metri di quota. Le aree del Nuorese e dell'Alta Gallura hanno registrato valori tra -1 e zero gradi. Il gelo e il maltempo, alimentati da un'ondata proveniente dalla penisola scandinava, potrebbe portare nuove precipitazioni sull'isola nei prossimi giorni.