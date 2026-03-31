Mense ospedaliere, blitz dei Nas: irregolarità nel 42,7%

Tra il 19 febbraio e il 22 marzo, i Nas hanno effettuato controlli a tappeto in 558 mense ospedaliere italiane riscontrando gravi irregolarità. Nel dettaglio, l'esito delle verifiche ha evidenziato 238 strutture non conformi (42,7% del totale) confermando un alto livello di criticità con oltre quattro mense su dieci non in linea con gli standard sanitari previsti. A Napoli e Brescia le attività sono state sospese per infestazione da insetti e carenze igieniche. A Salerno rilevata contaminazione microbiologica su vassoi per la distribuzione pasti. A Catania sequestrati circa 60 kg di alimenti mal conservati e denunciato il responsabile. Carenze igieniche accertate anche a Parma e Taranto.