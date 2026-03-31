Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mense ospedaliere, blitz dei Nas: irregolarità nel 42,7%

Cronaca

Tra il 19 febbraio e il 22 marzo, i Nas hanno effettuato controlli a tappeto in 558 mense ospedaliere italiane riscontrando gravi irregolarità. Nel dettaglio, l'esito delle verifiche ha evidenziato 238 strutture non conformi (42,7% del totale) confermando un alto livello di criticità con oltre quattro mense su dieci non in linea con gli standard sanitari previsti. A Napoli e Brescia le attività sono state sospese per infestazione da insetti e carenze igieniche. A Salerno rilevata contaminazione microbiologica su vassoi per la distribuzione pasti. A Catania sequestrati circa 60 kg di alimenti mal conservati e denunciato il responsabile. Carenze igieniche accertate anche a Parma e Taranto.

Prossimi video

Insetti in mense ospedali, ispezioni dei Nas in tutta Italia

Cronaca

Controlli Nas: irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 31 marzo: edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 31 marzo

Cronaca

Rimini, processo omicidio Paganelli: parla Dassilva

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 30 marzo, ore 19

Cronaca