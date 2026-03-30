Blitz Casalesi, 23 arresti: presi fratelli del boss Zagaria

La Dda di Napoli, il Ros e i carabinieri di Caserta hanno eseguito 23 arresti contro il clan dei Casalesi: 19 in carcere e 4 ai domiciliari. In manette sono finiti anche i fratelli del boss Michele Zagaria, Carmine e Antonio, e il nipote Filippo Capaldo, catturato a Tenerife dalla Policia Nacional. Secondo le accuse, il clan gestiva estorsioni, compravendita di terreni e traffico di droga in collegamento con la 'ndrangheta.
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