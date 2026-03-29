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Roma, Parco degli Acquedotti: polizia allontana anarchici

Cronaca

Roma, Parco degli Acquedotti, oltre 50 anarchici sono stati identificati e allontanati dalla polizia durante un presidio non autorizzato in memoria di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti per l’esplosione di un ordigno in un casale. La commemorazione, vietata, si è svolta sotto un ingente schieramento di forze dell’ordine, tra canti e mazzi di fiori.

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