Roma, Parco degli Acquedotti: polizia allontana anarchici

Roma, Parco degli Acquedotti, oltre 50 anarchici sono stati identificati e allontanati dalla polizia durante un presidio non autorizzato in memoria di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti per l’esplosione di un ordigno in un casale. La commemorazione, vietata, si è svolta sotto un ingente schieramento di forze dell’ordine, tra canti e mazzi di fiori.
Prossimi video
Domenica delle Palme, Papa: "Deponete armi. Siete fratelli"
Cronaca
Bergamo, 13enne dichiara di aver voluto uccidere prof
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 marzo, edizione delle 8
Cronaca
Rassegna stampa, i giornali di domenica 29 marzo
Cronaca
Castelgugliemo, madre e figlio trovati morti in un laghetto
Cronaca
No kings day, a Roma 300 in corteo pacifico
Cronaca
Endometriosi, Giorgia Soleri: "11 anni senza diagnosi"
Cronaca