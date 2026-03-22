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Tetraplegico scia in piedi: prima volta al mondo

Cronaca

Michel Roccati, atleta con lesione midollare completa, è riuscito a sciare in posizione eretta per 100 metri in autonomia sulle piste dell’Alpe Cimbra. Il risultato, ottenuto grazie al progetto Beyond Human Potential, rappresenta una prima mondiale e apre nuove prospettive nella ricerca tecnologica applicata alla disabilità.

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