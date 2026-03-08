Movida a Genova, sedicenne accoltellato alla schiena

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ripetutamente alla schiena in stradone Sant'Agostino, una delle zone della movida del centro di Genova. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che hanno sentito il giovane chiedere aiuto. Le forze dell'ordine stanno analizzano i filmati delle telecamere per individuare i responsabili.
