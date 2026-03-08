Milano, murale di Tvboy dedicato a Giulia Cecchettin

A Milano lo street artist Tvboy ha realizzato un murale dedicato a Giulia Cecchettin su un muro esterno del MUDEC - Museo delle Culture. L’opera, con la scritta “Love = respect”, è stata creata per la fondazione che porta il suo nome, nata per volontà della famiglia della giovane uccisa dall’ex fidanzato per promuovere il rispetto e contrastare la violenza di genere. Tra i presenti anche il padre, Gino Cecchettin. L’opera sarà venduta per finanziare la fondazione