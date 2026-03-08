Genova, anziana uccisa in casa: fermato uno dei figli

Una donna di 87 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Genova, nel quartiere di Molassana. La polizia ha fermato uno dei figli, un 52enne con note fragilità psichiatriche. L'uomo è stato trovato nell'appartamento, accanto al corpo della madre, con gli abiti sporchi di sangue. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio.