Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genova, anziana uccisa in casa: fermato uno dei figli

Cronaca

Una donna di 87 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Genova, nel quartiere di Molassana. La polizia ha fermato uno dei figli, un 52enne con note fragilità psichiatriche. L'uomo è stato trovato nell'appartamento, accanto al corpo della madre, con gli abiti sporchi di sangue. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio.

Prossimi video

Firenze, pompieri liberano scoiattolo da un tronco

Cronaca

Movida a Genova, sedicenne accoltellato alla schiena

Cronaca

Frana Niscemi, ridotta zona rossa ma pochi rientrano a casa

Cronaca

San Marino, guerra e speculazione, tanti qui per un pieno

Cronaca

Prevenzione glaucoma, Chiara Mazzel: controlli fondamentali

Cronaca

Milano, murale di Tvboy dedicato a Giulia Cecchettin

Cronaca