Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Firenze, pompieri liberano scoiattolo da un tronco

Cronaca

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in un giardino condominiale di Firenze per liberare uno scoiattolo incastrato in un tronco. L'allarme è stato lanciato da alcuni bambini che hanno visto l'animale bloccato tra i rami. Il personale ha utilizzato scale e attrezzi per sbriciolare la corteccia e aumentare il diametro del foro, riuscendo a portare in salvo lo scoiattolo senza ferirlo.

Prossimi video

Firenze, pompieri liberano scoiattolo da un tronco

Cronaca

Movida a Genova, sedicenne accoltellato alla schiena

Cronaca

Frana Niscemi, ridotta zona rossa ma pochi rientrano a casa

Cronaca

San Marino, guerra e speculazione, tanti qui per un pieno

Cronaca

Prevenzione glaucoma, Chiara Mazzel: controlli fondamentali

Cronaca

Milano, murale di Tvboy dedicato a Giulia Cecchettin

Cronaca