Firenze, pompieri liberano scoiattolo da un tronco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in un giardino condominiale di Firenze per liberare uno scoiattolo incastrato in un tronco. L'allarme è stato lanciato da alcuni bambini che hanno visto l'animale bloccato tra i rami. Il personale ha utilizzato scale e attrezzi per sbriciolare la corteccia e aumentare il diametro del foro, riuscendo a portare in salvo lo scoiattolo senza ferirlo.