8 marzo, presidio a Milano per tutte le donne dimenticate

Presidio in Piazza della Scala per la Giornata Internazionale della Donna promosso dal movimento “Voci di donne dimenticate” con associazioni delle comunità iraniana, ucraina e venezuelana. Le attiviste e gli attivisti hanno ricordato le conquiste dei diritti femminili e denunciato repressioni e discriminazioni in diversi Paesi, chiedendo solidarietà e impegno condiviso tra donne e uomini.
Prossimi video
Famiglia nel bosco, la protesta davanti alla casa famiglia. VIDEO
Cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 marzo: edizione delle 13
Cronaca
Foggia, ragazza di 21 anni scomparsa dal 2 marzo. Diffusa foto
Cronaca
Rapine a centro scommesse a Vignola, 5 indagati arrestati
Cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 marzo: edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 marzo
Cronaca
Michelangelo protagonista del volume d'arte Menarini
Cronaca