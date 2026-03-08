8 marzo, presidio a Milano per tutte le donne dimenticate

Presidio in Piazza della Scala per la Giornata Internazionale della Donna promosso dal movimento “Voci di donne dimenticate” con associazioni delle comunità iraniana, ucraina e venezuelana. Le attiviste e gli attivisti hanno ricordato le conquiste dei diritti femminili e denunciato repressioni e discriminazioni in diversi Paesi, chiedendo solidarietà e impegno condiviso tra donne e uomini.