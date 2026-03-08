Offerte Sky
8 marzo, presidio a Milano per tutte le donne dimenticate

Cronaca

Presidio in Piazza della Scala per la Giornata Internazionale della Donna promosso dal movimento “Voci di donne dimenticate” con associazioni delle comunità iraniana, ucraina e venezuelana. Le attiviste e gli attivisti hanno ricordato le conquiste dei diritti femminili e denunciato repressioni e discriminazioni in diversi Paesi, chiedendo solidarietà e impegno condiviso tra donne e uomini.

