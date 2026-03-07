Sky TG25 Bonus Track con Patrick Facciolo

L’ospite di questo episodio è Patrick Facciolo, l’analista della comunicazione più seguito del web che fa le pulci ai politici e non solo. Ci ha insegnato cosa fare e cosa non fare per comunicare bene, ci sono regole precise e spesso hanno un nome complicato.
