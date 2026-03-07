Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky TG25 Bonus Track con Patrick Facciolo

Cronaca

L’ospite di questo episodio è Patrick Facciolo, l’analista della comunicazione più seguito del web che fa le pulci ai politici e non solo. Ci ha insegnato cosa fare e cosa non fare per comunicare bene, ci sono regole precise e spesso hanno un nome complicato.

Prossimi video

Famiglia nel bosco, legali della coppia annunciano ricorso

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 7 marzo, edizione delle 13

Cronaca

Guerra Iran, Piantedosi: rischio fenomeni radicalizzazione

Cronaca

Famiglia nel bosco, mamma allontanata dalla casa famiglia

Cronaca

Bari, un weekend senza treni per i lavori in stazione

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 7 marzo: edizione delle 8

Cronaca