Milano in piazza per Gaza e contro la guerra in Iran Centinaia di manifestanti in piazza a Milano contro la guerra, nel mirino il “genocidio” a Gaza e l’operazione militare di USA e Israele in Iran. Il corteo pro-Pal denuncia l'“aggressione imperialista” e chiede autodeterminazione per il popolo iraniano e solidarietà ai palestinesi. La manifestazione, partita da Piazza della Scala e diretta al Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Milano si è svolta senza tensioni.
