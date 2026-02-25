Esplosione nel Veronese, crolla palazzina: un morto

Un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani a Negrar, in Valpolicella, nel Veronese. La deflagrazione, forse causata da una fuga di gas, ha investito il primo piano facendo collassare l’intero edificio. Un uomo di 68 anni è morto sotto le macerie, mentre altri tre familiari sono stati estratti vivi. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre specializzate Usar, hanno concluso le operazioni di soccorso. Evacuate anche due famiglie delle abitazioni vicine.
