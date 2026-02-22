Offerte Sky
Assisi, ostensione delle spoglie di San Francesco

Cronaca

È iniziata l'ostensione pubblica e prolungata delle spoglie di San Francesco d'Assisi, esposto nella teca collocata davanti all'altare della chiesa inferiore della Basilica Papale di San Francesco. Per la prima volta nella storia i resti del Poverello sono visibili al pubblico nell'ambito dell'ostensione per l'Ottocentenario.

