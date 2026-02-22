Assisi, ostensione delle spoglie di San Francesco

È iniziata l'ostensione pubblica e prolungata delle spoglie di San Francesco d'Assisi, esposto nella teca collocata davanti all'altare della chiesa inferiore della Basilica Papale di San Francesco. Per la prima volta nella storia i resti del Poverello sono visibili al pubblico nell'ambito dell'ostensione per l'Ottocentenario.
Prossimi video
Difesa, spariti migliaia di pezzi di jet militari, indagini in corso
Cronaca
Rimini, processo omicidio Paganelli parla Bartolucci
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 febbraio, edizione delle 19
Cronaca
Omicidio Rogoredo, fermato poliziotto che ha sparato
Cronaca
Napoli, avvistata balenottera nel porto: stop ad aliscafi
Cronaca
Napoli, fondazione per Domenico: "Perché non accada più"
Cronaca
Assisi, da tutto il mondo per le spoglie di San Francesco
Cronaca