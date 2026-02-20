Si tratta di un muro nella parte finale di via Caffaro, nel quartiere di Castelletto, in corrispondenza di passo Barsanti. Fortunatamente non ci sono feriti. Le macerie impediscono l'accesso a un parcheggio sotterraneo e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme alla polizia di Stato e i vigili del fuoco. Ieri, 19 febbraio, era crollato un muro di contenimento in via Napoli

Un muraglione è crollato a Genova, il secondo in due giorni. Questa volta a cadere è stato un muro nella parte finale di via Caffaro, nel quartiere di Castelletto, in corrispondenza di passo Barsanti. Il 19 febbraio un altro muro di contenimento, quello di via Napoli, nel quartiere Oregina, era crollato costringendo 50 persone a sfollare. Le macerie impediscono l'accesso a un parcheggio sotterraneo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme alla polizia di Stato e i vigili del fuoco. I pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area e procedendo alle verifiche tecniche. Sono in corso gli accertamenti per valutare le condizioni di stabilità. Fortunatamente non ci sono stati feriti o evacuati ma sul posto stanno operando anche i cinofili e il team USAR specializzato in ricerca sotto maceria al fine di scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte.