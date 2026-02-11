Liceo scientifico Righi di Roma riapre dopo atti vandalici

Il liceo scientifico Righi di Roma ha riaperto dopo due giorni di chiusura per atti vandalici avvenuti nel weekend, con danni superiori a 10mila euro. Il preside Giovanni Cogliandro ha condannato le scritte estremiste, definendole segno di ignoranza politica, e ha invitato i responsabili a scegliere il confronto e la crescita umana