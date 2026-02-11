Offerte Sky
Incipit, Paolo Di Paolo racconta Piero Gobetti

Cronaca

Cento anni nasceva uno dei più importanti intellettuali del primo Novecento italiano. A raccontarlo a Filippo Maria Battaglia, nella nuova puntata di "Incipit", è Paolo Di Paolo

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di lilbri di Sky TG24

