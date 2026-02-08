Offerte Sky
Milano, scontri al corteo su affitti e Olimpiadi invernali

Cronaca

A Milano, sabato 7 febbraio, un gruppo di circa 100 manifestanti si è staccato da un corteo e ha lanciato razzi, petardi e fumogeni contro la polizia. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con gli idranti e hanno disperso il gruppo in pochi minuti. In strada sono scese oltre 5.000 persone per protestare contro il caro-affitti. La manifestazione ha toccato anche temi ambientali e si è svolta nel primo giorno pieno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

